Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette
Mardi 4 Novembre à 16:52
Le conducteur d’une voiture sans permis a passé quelques heures en dégrisement au commissariat du Havre. L’homme a été dépisté avec un taux d’alcool voisin de 1,70 g par litre de sang.
Peu avant 2 heures cette nuit de lundi à mardi, les policiers en patrouille repèrent une voiture sans permis arrêtée en pleine voie de circulation, avenue d’Arromanche, au Havre (Seine-Maritime). Le moteur tourne, deux personnes sont à bord. À la vue des gardiens de la paix, le conducteur tente d’accélérer pour repartir, mais le véhicule fait du sur-place.
1,68 g dans le sang
Les fonctionnaires procèdent au contrôle du conducteur : un homme né en 1979, domicilié au Havre, manifestement en état d’ivresse. Le test d’alcoolémie révèle 0,84 mg/l d’air expiré, soit 1,68 g/l de sang. Il est placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
À ses côtés, le passager, qui n’est autre que son neveu né en 1994, est dans un état d’ébriété avancé. Il est verbalisé pour ivresse publique et manifeste.
