Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

Mardi 4 Novembre à 16:52

Le conducteur d’une voiture sans permis a passé quelques heures en dégrisement au commissariat du Havre. L’homme a été dépisté avec un taux d’alcool voisin de 1,70 g par litre de sang.

Peu avant 2 heures cette nuit de lundi à mardi, les policiers en patrouille repèrent une voiture sans permis arrêtée en pleine voie de circulation, avenue d’Arromanche, au Havre (Seine-Maritime). Le moteur tourne, deux personnes sont à bord. À la vue des gardiens de la paix, le conducteur tente d’accélérer pour repartir, mais le véhicule fait du sur-place.

1,68 g dans le sang