Le Havre : un automobiliste grille un feu rouge et prend des risques dans le tunnel Jenner

Jeudi 30 Octobre à 11:32

Un homme de 35 ans a été interpellé par la BAC dans la nuit de ce mercredi à jeudi après une série d’infractions graves au volant, notamment une conduite sous l’empire d'un état alccolique.

Cette nuit, peu avant minuit, les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) remarquent un véhicule qui franchit un feu tricolore rouge à l’angle de la rue Demidoff et du cours de la République, dans le centre-ville du Havre. Le conducteur, loin de ralentir, s’engage à vive allure dans le tunnel Jenner, qu’il traverse en multipliant les accélérations et en franchissant à plusieurs reprises la ligne blanche continue.

Il sent fortement l'alcool

Alertés par cette conduite dangereuse, les policiers activent le gyrophare et interceptent le chauffard qui finit par s’arrêter rue de Longchamp. L’homme, âgé de 35 ans, n'a aucun papier sur lui mais donne une identité verbale. Il sent fortement l’alcool et présente des signes d’ébriété manifeste.



Le test à l’éthylomètre révèle un taux de 0,75 mg/l d’air expiré (1,50 g dans le sang). Il est interpellé et son permis immédiatement retenu. Le véhicule a été immobilisé.