Le Havre : un automobiliste ivre percute un mur après avoir grillé un feu rouge

Mardi 7 Octobre à 14:53

Un automobiliste en état d’ivresse a percuté un mur dans la nuit du 7 octobre au Havre, après avoir grillé un feu rouge et refusé de s’arrêter à un contrôle de police.

Les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) en patrouille dans le secteur du boulevard de Graville et du tunnel Jenner au Havre, ont repéré peu après 1 heure du matin ce mardi7 octobre une voiture circulant à vive allure et grillant un feu rouge sous leurs yeux. Le conducteur a coupé les feux de son véhicule avant de tourner brusquement rue du Docteur-Postel.

Le conducteur était ivre