Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

Jeudi 30 Octobre à 11:26

Une automobiliste de 26 ans a vu son véhicule percuté alors qu'elle effectuait une manœuvre pour se garer, mercredi soir au Havre. L’auteur du choc présentait un taux d’alcoolémie élevé.

Il est un peu plus de 23h, lundi 29 octobre, quand une patrouille de police repère deux véhicules accidentés, en pleine voie, devant le n°27 de la rue Aristide-Briand, au Havre. Sur place, une jeune femme de 26 ans explique qu’elle était en train de se garer quand un autre véhicule l’a percutée. Son véhicule, garé sur le côté gauche, ne gênait pas la circulation.

Positif au test d'alcoolémie

Le conducteur fautif, un homme de 35 ans, présent sur les lieux pour établir un constat, reconnaît aux policiers avoir consommé de l’alcool dans la soirée. Un dépistage révèle un taux de 0,92 mg/l d’air expiré, soit près de deux grammes dans le sang. Il est immédiatement interpellé et son permis fait l’objet d’une rétention administrative.



Aucun blessé n’est à déplorer, mais les véhicules ont été endommagés, notamment celui du mis en cause, qui a dû être pris en charge par un garage.