Le Havre : un couple interpellé les bras chargés après le cambriolage d'un tabac à Lanquetot

Jeudi 2 Février à 11:26

Un homme et une femme âgés de 23 ans et domiciliés au Havre ont été placés en garde à vue pour recel de vol. Ils ont été arrêtés en pleine nuit, près de leur domicile, avec des pots de tabac, des cartouches de cigarettes et jeux à gratter

Un jeune couple de Havrais a été placé en garde à vue dans la nuit du mardi 31 janvier au mercredi 1er février au commissariat du Havre (Seine-Maritime). Il a été interpellé vers 3h30, près de son domicile, les bras chargés de marchandises volées plus tôt dans un bureau de tabac, près de Bolbec.

Sur la piste d'une connaissance

Une heure plus tôt, la brigade anticriminalité de nuit avait été informée par le centre d'information et de commandement (CIC) qui gère les appels de police-secours, qu'un vol par effraction venait d'être commis dans un bureau de tabac de Lanquetot, près de Bolbec.



Le buraliste qui vit au-dessus du commerce a pu fournir aux policiers le signalement des auteurs et de la voiture avec laquelle ils ont pris la fuite. La description d'un des suspects a mis tout de suite les fonctionnaires de la BAC sur la piste d'un homme qu'ils ont arrêté dernièrement pour un vol par effraction. Ils sont donc allés à son domicile au Havre et ont mis en place une discrète surveillance.

« Accueillis » à leur domicile par la police

Initiative couronnée de succès : peu avant 3h30, l'homme en question et sa compagne, tous deux âgés de 23 ans, arrivent à leur domicile, les bras chargés ...d'un sac rempli de pots de tabac, de deux cartons de cigarettes et de jeux de grattage. Le flagrant délit est établi : la marchandise provient du bureau de tabac cambriolé plus tôt.



Le couple a été placé en garde à vue pour recel de vol.