Le Havre : un scootériste en état d'ivresse blessé dans un accident avec une voiture

Mercredi 5 Novembre à 13:08

Un homme de 57 ans, qui circulait à scooter, a été blessé mardi soir dans une collision avec une voiture au Havre. Il présentait un taux d’alcool élevé.

Les faits se sont produits ce lundi 4 novembre peu avant 20 heures, rue Eugène-Landoas, au Havre (Seine-Maritime). Un accident s’est produit à l’intersection avec la rue du 329ème Régiment d'Infanterie, impliquant un scooter et un véhicule léger.



Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture, un homme de 46 ans, s’engageait sur la gauche au moment où un deux-roues arrivait en sens inverse. Les deux véhicules se sont percutés. Dans le choc, le pilote du scooter, âgé de 57 ans, a spontanément déclaré aux policiers avoir bu du whisky avant de prendre la route.



Soumis à un test d’alcoolémie, le quinquagénaire a été contrôlé avec un taux de 0,73 mg par litre d’air expiré, soit plus de 1,40 gramme d’alcool par litre de sang, un taux délictuel. Blessé dans la collision, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et sera convoqué ultérieurement pour répondre de ses actes.