Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

Mardi 9 Septembre à 11:23

Une conductrice de 48 ans a été interpellée cette nuit au Havre (Seine-Maritime) : elle roulait ivre, sans assurance. Elle a été placée en garde à vue.

Cette nuit de lundi à mardi, vers 2h40, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) en mission de sécurisation au Havre a intercepté une automobiliste circulant à vive allure rue Louis-Blanc, bifurquant en direction de la place Jenner, sans faire usage des clignotants



La conductrice, âgée de 48 ans et domiciliée dans la commune, a été contrôlée rue Edmond-Meyer. Selon les policiers, elle présentait une forte odeur d’alcool et venait de ramasser une bouteille de whisky dans l’habitacle.

Plus de 2 g d'alcool dans le sang

Les vérifications ont révélé un taux de 1,07 mg par litre d’air expiré (soit 2,14 g/l de sang). Le véhicule n’était par ailleurs pas assuré. La quadragénaire a refusé de se soumettre au dépistage de stupéfiants.



Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut d’assurance. Son véhicule a été placé en fourrière.