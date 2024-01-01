Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

Lundi 24 Novembre à 15:33

Avec près de 4 900 faits recensés en 2024, la Seine-Maritime renforce sa mobilisation contre les violences conjugales. Un nouveau dispositif, le “Pack nouveau départ”, va être expérimenté pour offrir aux victimes un soutien rapide et coordonné

La Seine-Maritime fait partie des départements particulièrement touchés par les violences intrafamiliales. Pour éviter que des femmes restent isolées et sans solution, l’État et ses partenaires locaux lancent une expérimentation visant à simplifier et accélérer l’accompagnement.



Présenté ce mercredi 26 novembre aux acteurs engagés dans la lutte contre les violences conjugales, le “Pack nouveau départ” prévoit qu’à chaque signalement, la victime soit immédiatement orientée vers une professionnelle référente de la Caf (caisse d'allocations familiales). Celle-ci activera sans délai les dispositifs nécessaires : mise en sécurité, hébergement d’urgence, aides financières, soutien social et accompagnement juridique, indique la préfecture dans un communiqué..

Une prise en charge resserrée autour d’un interlocuteur unique