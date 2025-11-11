Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure

Samedi 8 Novembre à 18:54

L'Armistice du 11-Novembre 1918 sera célébré avec ferveur mardi prochain. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu , sera sur ses terres dans l'Eure où il présidera les cérémoniées à Vernon, ville dont il a été le maire. Une trentaine d'autres commémorations auront lieu dans le département.