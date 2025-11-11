Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure
Samedi 8 Novembre à 18:54
L'Armistice du 11-Novembre 1918 sera célébré avec ferveur mardi prochain. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu , sera sur ses terres dans l'Eure où il présidera les cérémoniées à Vernon, ville dont il a été le maire. Une trentaine d'autres commémorations auront lieu dans le département.
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, se rendra à Vernon, dans l'Eure, ce mardi 11 novembre 2025 pour présider la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.
Hommage aux morts et dépôt de gerbes
La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.
A lire aussi
Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure
L’hommage débutera à 16 heures avec l’arrivée du chef du gouvernement, suivie d’une remise de décorations. À 16 h 30, M. Lecornu lira le message officiel du gouvernement avant la séquence de recueillement.
Hommage aux morts et dépôt de gerbes
La cérémonie se clôturera vers 16 h 50 par l’hommage aux morts et un dépôt de gerbes au monument commémoratif.
A lire aussi
Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure