Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

Dimanche 28 Septembre à 21:04

Un corps sans vie a été découvert ce dimanche soir en bordure de la rivière, près de l’impasse Raoul Ancel à Harfleur (Seine-Maritime).

L’alerte a été donnée ce dimanche 28 septembre vers 19h30, pour un secours à personne en milieu aquatique, à Harfleur, à proximité de l’impasse Raoul Ancel, en contrebas de la Lézarde. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le corps d’un homme gisant dans la vase, sur la berge de la rivière.



Sept pompiers et trois engins, dont une équipe spécialisée en milieu aquatique, ont été mobilisés. Une reconnaissance a été effectuée avant la récupération du corps, déclaré décédé par un médecin du SMUR.

Enquête en cours pour identifier la victime