Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

Vendredi 21 Novembre à 11:26

Repéré de nuit sans éclairage, un jeune homme à scooter a enchaîné les manœuvres dangereuses avant d’être interpellé par la police après une course à pied.

Des policiers, en patrouille, hier jeudi vers 23 heures, quai de la Somme à Dieppe, ont repéré un scooter circulant tous feux éteints. Le pilote, refusant de se soumettre à un contrôle, a pris la fuite à vive allure dans les rues du Pollet et de Neuville-lès-Dieppe. Sens interdits, stops brûlés, zigzags : sa conduite a mis en danger les usagers comme les policiers lancés à sa poursuite, relate une source proche de l'enquête.



Arrivé au bout d’une impasse, le fuyard a ralenti avant de tenter de forcer le passage en dirigeant son deux-roues, à faible vitesse, vers deux policiers. Il a finalement chuté puis abandonné son scooter pour déguerpir à pied.

Le scooter n'était pas assuré

Après environ un kilomètre de course, le jeune homme de 18 ans a été rattrapé et interpellé sans résistance. Les vérifications ont montré qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire. Le scooter, non assuré, a été placé en fourrière.



Les dépistages alcool et stupéfiants se sont révélés négatifs. Aucun policier n’a été blessé. L’individu a été placé en garde à vue.