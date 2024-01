Le sac à main est récupéré et le voleur interpellé grâce à des témoins à Gruchet-le-Valasse

Mercredi 31 Janvier à 14:04

Des témoins ont poursuivi un homme qui venait d'arracher le sac à main d'une femme, près de la Poste de Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime). Le sac a été récupéré et le voleur et ses complices interpellés après avoir pris la fuite à bord d'une Twingo.

Trois hommes et une femme sont en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs d'un vol avec violence, commis hier, mardi 30 janvier, en fin d'après-midi à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime).



La victime est une femme de 48 ans. Elle se trouvait près du bureau de poste quand un inconnu lui a arraché des mains son sac à main et a pris la fuite. Des témoins se sont lancés à la poursuite du voleur qui a alors tenté de les intimider en faisant usage d'une bombe au poivre. Ils ont néanmoins réussi à récupérer le sac à main après avoir prévenu la police.

Une policière percutée par la voiture

La description des agresseurs et leur direction de fuite ont permis d'orienter les recherches des forces de l'ordre. L'auteur du vol a été aperçu en train de monter à bord d'une Renault Twingo, conduite par un complice. En redémarrant à vive allure, le véhicule a alors heurté une policière qui s'apprêtait à intervenir avec ses collègues. Cette dernière a été blessée légèrement.



Poursuivie par les policiers, la Twingo s'est engagée dans un lotissement, chemin des Celtes, où elle a finalement été interceptée. Le conducteur et ses trois passagers, âgés de 18 à 22 ans et tous originaires du Havre, ont été interpellés pour vol avec violence et violence avec arme par destination (la voiture) sur une personne dépositaire de l'autorité publique.