Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

Samedi 22 Novembre à 12:18

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans une maison de la rue Gustave-Flaubert à Eu, touchant entièrement le sous-sol du pavillon. Un couple et leur chien ont pu sortir avant l’arrivée des secours.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi matin rue Gustave-Flaubert à Eu, où le sous-sol d’un pavillon s’était complètement embrasé. À leur arrivée, le couple, propriétaire des lieux, ainsi que son chien avaient déjà quitté la maison. Police municipale et gendarmes sécurisaient le secteur le temps des premières opérations.



Une lance à incendie a été déployée pour maîtriser le sinistre, tandis qu’une reconnaissance complète du bâtiment était menée par les équipes.

Le propriétaire transporté à l'hôpital

Treize sapeurs-pompiers mobilisés avec trois engins poursuivent l’extinction et les opérations de sécurisation. Les deux occupants sont actuellement pris en charge pour examen. Selon le dernier bilan, le propriétaire de la maison, intoxiqué légèrement par les fumées, a dû être transporté à l'hôpital de Eu.



En raison des dégâts, le couple va devoir être relogé par la mairie.