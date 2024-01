Les adolescents tiraient des mortiers d’artifice sur les voitures à Oissel, près de Rouen

Mardi 2 Janvier à 11:24

Quatre jeunes ont été interpellés pour dégradations samedi 30 décembre à Oissel (Seine-Maritime). Quelques instants plus tôt, un groupe de sept adolescents « vêtus de sombre » avait été signalé par des témoins alors qu’ils tiraient des mortiers d’artifice en direction des véhicules, rue Victor-Malot.



Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) s’est rendu sur place et grâce au signalement recueilli a interpellé quatre suspects, trois âgés de 17 ans et un de 16 ans. Ces derniers, en possession d’un mortier d’artifice, ont affirmé se rendre à une soirée pour rejoindre des amis. Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs.



Les quatre jeunes ont été placés en garde à vue pour dégradations en réunion.

I