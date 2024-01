Les détrousseurs de passants arrêtés à Rouen étaient surveillés par la brigade anticriminalité

Lundi 29 Janvier à 12:34

Ils sont soupçonnés de plusieurs vols avec violences dans le secteur du Kindarena à Rouen : cinq adolescents de Canteleu et Rouen interpellés

Une bande de petites frappes, soupconnées d’une série de vols avec violences, a été mise hors d’état de nuire, à Rouen.



Face a une recrudecence de vols avec violences sur la voie publique commis ces derniers jours par un groupe de jeunes dans le secteur du Kindarena à Rouen, la brigade anticriminalité (Bac) a mis en place une discrète surveillance. Qui a porté ses fruits.

Ils agressent trois passants

Ce dimanche 28 janvier, en fin d’après midi, les policiers en civil ont effectivement repérés une bande de six jeunes correspondant à la description fournie par les victimes détroussées les jours précédents. Les suspects sont dissimulés sous les arbres dans la pénombre, rue de Lillebonne et semblent attendre une prochaine proie.



De fait, ces derniers encerclent trois jeunes passants de 16 et 17 ans, en plaquent deux au sol, les frappent et les fouillent pour leur dérober une téléphone portable.

Interpellés en flagrant délit

A la vue des policiers, les agresseurs prennent la fuite. Cinq d’entre eux sont rattrapés et interpellés en flagrant délit. Le téléphone (un iPhone 8) est récupéré.



Les auteurs âgés de 13 à 15 ans ont été placés en garde à vue pour vols aggravés. Quatre sont domiciliés à Canteleu, le cinquième est originaire de Rouen.