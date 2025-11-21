Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

Samedi 15 Novembre à 09:55

INFOROUTE. L'autoroute A28 (Rouen-Alençon) sera fermée dans les deux sens quatre nuits consécutives, entre le 17 et 21 novembre. Ce qu'il faut savoir.

Dans le cadre de l’entretien des viaducs du Bec et de la Risle, le gestionnaire autoroutier Alis annonce une série de fermetures nocturnes sur l’autoroute A28, entre les communes de Brionne et Bernay dans l’Eure. Ces fermetures auront lieu dans les deux sens de circulation, de 20h à 6h du matin, durant quatre nuits du 17 au 21 novembre 2025.

Mise en place de déviations

Les usagers en direction d’Alençon devront emprunter un itinéraire de déviation via l’échangeur n°13 à Brionne, puis les routes départementales RD 438, RD 613 et RD 834, avant de rejoindre l’autoroute à l’échangeur n°14 à Bernay. Pour ceux venant d’Alençon en direction de Rouen, la déviation se fera par l’échangeur n°14 à Bernay puis les RD 834, RD 613 et RD 438, avec un retour à l’autoroute à l’échangeur n°13 à Brionne.



Alis appelle à la plus grande prudence lors de l’approche des zones de travaux et sur les itinéraires de déviation, en raison des conditions de circulation modifiées.



Ces opérations, souligne le gestionnaire de l'A28, sont indispensables pour assurer la sécurité et la pérennité des infrastructures autoroutières, et s’inscrivent dans un calendrier d’entretien rigoureux visant à minimiser les perturbations.



Les automobilistes sont invités à anticiper ces fermetures et à suivre attentivement la signalisation mise en place.