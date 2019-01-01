Leucémies pédiatriques dans l'Eure : aucun nouveau cas à Pont-de-l’Arche et Igoville entre 2020 et 2022

Vendredi 26 Septembre à 11:02

Santé publique France confirme que la surveillance renforcée déclenchée après les cas signalés en 2019 ne révèle aucune nouvelle leucémie infantile dans le secteur.

Trois ans après les signalements de plusieurs cancers pédiatriques dans le secteur de Pont-de-l’Arche et d’Igoville (Eure), Santé publique France a présenté aux élus locaux et aux représentants de l’association « La vérité pour nos enfants » les conclusions définitives de son étude de suivi épidémiologique.



Cette synthèse, dévoilée ce jeudi en présence du préfet de l’Eure, Charles Giusti, et des représentants de l’agence régionale de Santé (ARS Normandie), indique qu’aucun nouveau cas de leucémie pédiatrique n’a été recensé dans la zone entre 2020 et 2022.

Pas de nouveaux cas identifiés

En 2019, plusieurs cas de leucémies chez des enfants de moins de 15 ans avaient été signalés dans ce secteur du nord de l’Eure, regroupant notamment Pont-de-l’Arche et Igoville. Une première analyse en 2020 avait confirmé un excès de cas entre 2017 et 2019, sans toutefois mettre en évidence un facteur de risque environnemental ou sanitaire.



« Aucun excès n’avait été en revanche observé pour les autres types de cancers », précise la préfecture de l'Eure dans un communiqué commun avec l'ARS et Santé publique France . L’hypothèse d’une fluctuation aléatoire avait été alors retenue.



Depuis, un suivi spécifique avait été mis en place via le registre national des cancers de l’enfant (RNCE). Ce dispositif n’a identifié aucun nouveau cas de leucémie pédiatrique dans la zone au cours de la période 2020-2022.

Surveillance allégée mais maintien du suivi national