Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

Mercredi 1 Octobre à 19:38

Plusieurs rassemblements sont attendus dans le département. Le préfet de Seine-Maritime a pris des arrêtés pour encadrer ces mobilisations.

Des actions revendicatives sont annoncées ce jeudi 2 octobre dans plusieurs villes de la Seine-Maritime : Rouen, Le Havre, Dieppe, Eu, Fécamp, Lillebonne ou encore Harfleur. Ces rassemblements s’inscrivent dans la continuité des précédentes journées de mobilisation des 10 et 18 septembre, qui s’étaient déroulées sans incident., rappelle la préfecture dans un communiqué.

Les drones autorisés pour les forces de l’ordre