Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

Vendredi 14 Novembre à 08:44

Grièvement blessé après une chute dans une zone escarpée du Marais Vernier (Eure), un homme de 70 ans a été secouru par une équipe spécialisée en milieu périlleux puis hélitreuillé à bord de Dragon 76 vers le CHU de Rouen. Il a été pris en charge en urgence absolue.

Des moyens importants de secours ont été mobilisés ce jeudi en milieu d'après-midi dans la réserve naturelle du Marais Vernier (Eure). À Saint-Samson-de-la-Roque, un homme de 70 ans a été grièvement blessé après une chute d’une falaise alors qu’il recherchait son chien.

Une pente de 90%

L’intervention a débuté peu avant 14h30 dans le secteur de la route du Phare, une zone particulièrement difficile d’accès. Pour localiser la victime au plus vite, les sapeurs-pompiers du Sdis27 (service départemental d'incendie et de secours) ont fait appel à une équipe « drone ». Le septuagénaire a ensuite été pris en charge par une équipe de sauveteurs en milieu périlleux (SMP), l’accès étant rendu très compliqué par une pente à 90 %, précise un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

La victime héliportée vers le CHU de Rouen

L’homme a d’abord été mis en sécurité, puis une infirmière sapeur-pompier lui a prodigué les premiers soins sur place. Une fois stabilisé, il a été hélitreuillé à bord de Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, pour une évacuation médicalisée vers le CHU de Rouen. Son état a été classé en urgence absolue.



Les opérations de recherche puis d’évacuation, rendues particulièrement délicates par la configuration des lieux, ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers une bonne partie de l’après-midi.



