Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

Mardi 28 Octobre à 11:29

Un jeune homme de 19 ans, au volant d’une voiture volée, a été interpellé lundi soir à Rouen après avoir tenté d’échapper à une patrouille de police. La poursuite, entamée à Maromme, s’est terminée à Rouen par une collision avec un véhicule de police.

23h50 cette nuit de lundi à mardi : un équipage de police repère une voiture signalée volée qui circule route de Dieppe, dans le sens Maromme–Rouen. À la vue des policiers, le conducteur refuse de s'arrêter et s'enfuit alors une fuite à vive allure, empruntant successivement les rues du 8-Mai et de la République, grillant plusieurs feux rouges.



Le fuyard poursuit sa route en direction du pont Flaubert, puis bifurque vers le terminus du TEOR en roulant sur la voie de bus, où des piétons attendent à un arrêt de bus. Il zigzague et empêche les policiers de le dépasser. Il prend ensuite la rue Pasteur et atteint le quai Gaston-Boulet, puis prend la direction de Maromme.

La voiture de police percutée