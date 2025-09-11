Montivilliers et Port-Jérôme-sur-Seine mettent en vente des terrains constructibles sur Agorastore

Dimanche 7 Septembre à 19:46

Deux communes de Seine-Maritime ont choisi la plateforme nationale d’enchères publiques pour valoriser leur patrimoine foncier et attirer de nouveaux projets.





Ces biens seront accessibles aux enchères en ligne sur Agorastore du 9 au 11 septembre 2025.



👉 Voir l’

👉 Voir

La ville de Montivilliers met en vente deux parcelles devenues sans utilité pour ses missions de service public. Il s’agit d’un terrain de 807 m², destiné à un projet d’habitation, proposé à partir de 24 000 € TTC et d’un autre de 2 780 m², réservé à une activité tertiaire non bruyante, avec une mise à prix fixée à 19 000 € TTC.Ces biens seront accessibles aux enchères en ligne sur Agorastore du 9 au 11 septembre 2025.👉 Voir l’ annonce – terrain 807 m² 👉 Voir l’annonce – terrain 2 780 m²

Port-Jérôme-sur-Seine : un projet résidentiel attendu