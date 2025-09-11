Montivilliers et Port-Jérôme-sur-Seine mettent en vente des terrains constructibles sur Agorastore
Dimanche 7 Septembre à 19:46
Deux communes de Seine-Maritime ont choisi la plateforme nationale d’enchères publiques pour valoriser leur patrimoine foncier et attirer de nouveaux projets.
La ville de Montivilliers met en vente deux parcelles devenues sans utilité pour ses missions de service public. Il s’agit d’un terrain de 807 m², destiné à un projet d’habitation, proposé à partir de 24 000 € TTC et d’un autre de 2 780 m², réservé à une activité tertiaire non bruyante, avec une mise à prix fixée à 19 000 € TTC.
Ces biens seront accessibles aux enchères en ligne sur Agorastore du 9 au 11 septembre 2025.
👉 Voir l’annonce – terrain 807 m²
👉 Voir l’annonce – terrain 2 780 m²
Port-Jérôme-sur-Seine : un projet résidentiel attendu
De son côté, la ville de Port-Jérôme-sur-Seine propose un terrain de 6 479 m², destiné à accueillir une opération résidentielle pouvant aller jusqu’à R+2 maximum.
La mise à prix est fixée à 140 000 € TTC.
La vente aux enchères se déroulera en ligne du 16 au 18 septembre 2025.
👉 Voir l’annonce – terrain 6 479 m²
Ces ventes, organisées avec le concours d’Agorastore, leader français des enchères en ligne de biens publics, s’inscrivent dans une stratégie visant à rationaliser la gestion du patrimoine communal et à favoriser le développement local.
