Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

Dimanche 23 Novembre à 09:35

Les chutes de neige mêlées au verglas ont provoqué une série d’accidents samedi soir dans l’Eure. Si la plupart n’ont fait que des blessés légers, deux voitures ont endommagé des poteaux électriques à Garennes-sur-Eure et Saussay-la-Campagne, entraînant des coupures de courant pour près de 300 foyers.

La neige tombée en début de soirée ce samedi dans l’Eure, combinée au verglas, a provoqué une dizaine d’accidents sur les routes du département. Des sorties de route pour la plupart, qui ont mobilisé soixante sapeurs-pompiers et dix-neuf véhicules de secours routiers.

Sept blessés pris en charge par les secours

Deux accidents ont toutefois eu des conséquences plus sérieuses. Vers 22 heures, une voiture a percuté un poteau électrique de 20 000 volts, chemin de la Mare à Garennes-sur-Eure. Les trois occupants, deux hommes de 22 et 23 ans ont été transportés en urgence relative à l’hôpital de Dreux (Eure-et-Loir), et un homme de 20 ans laissé sur place.



Enedis a signalé qu’une vingtaine de foyers ont été privés d’électricité jusqu’à ce dimanche matin. L’intervention a mobilisé neuf pompiers des centres de secours de Pacy, Ézy et Anet.

280 foyers privés d'électricité