Normandie : 7 tonnes de tabac saisies par les douaniers dans un chargement de nouilles

Mercredi 15 Octobre à 19:31

Le camion à destination de l’Irlande transportait officiellement des nouilles et des cannolis siciliens. Les douaniers ont découvert un tout autre chargement.

C’est en gare maritime de Cherbourg (Manche) que la brigade des douanes a intercepté, le 9 octobre au matin, un poids lourd sur le départ pour l’Irlande. À l’intérieur, les agents ont mis la main sur 7 tonnes de cigarettes de contrebande, dissimulées derrière quelques palettes de produits alimentaires. La valeur du tabac saisi est estimée à 4,57 millions d’euros sur le marché illicite.

Une cargaison « alimentaire » venue de République tchèque

Le contrôle a débuté grâce au flair d’un chien spécialisé en détection de stupéfiants. Le chauffeur présentait des documents mentionnant un chargement de 19 tonnes de nouilles et de cannolis siciliens, expédié depuis la République tchèque et embarqué aux Pays-Bas.



Lors du déchargement au quai de visite, les douaniers ont découvert 22 palettes remplies de cartons de cigarettes, soigneusement dissimulées derrière les denrées alimentaires.



Le conducteur du camion a été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à 12 mois de prison avec sursis, 2 ans d’interdiction du territoire français et une amende douanière de 4,5 millions d’euros.

Parties en fumée à Caen

Les cigarettes saisies sont parties en fumée : elles ont été détruites par incinération à Caen ce mercredi 15 octobre (vidéo ci-dessus de la Douane). En 2024, la douane française avait déjà intercepté près de 489 tonnes de tabac de contrebande, majoritairement sur le réseau routier. Un phénomène que les services qualifient de « polycriminalité », souvent lié à d’autres trafics comme les stupéfiants ou la contrefaçon.