Normandie. Un marin-pêcheur décède après avoir chuté à la mer près du port de Barneville-Carteret

Samedi 30 Décembre à 10:31

Un marin-pêcheur est décédé après avoir chuté à la mer alors qu’il naviguait dans le secteur du port de Barneville-Carteret (Manche).



Le drame est survenu cette nuit de vendredi à samedi. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé que l’équipage d’un bateau de pêche avait récupéré à bord la victime de l’accident, alors inconsciente, et faisait route vers le port de Carteret.

La réanimation échoue

Une conférence téléphonique avec le Samu de Coordination médical maritime 76 pour évaluer la situation médicale à bord, a permis de déterminer la nature des moyens à engager. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont ainsi été dépêchés pour porter assistance au marin-pêcheur dès son arrivée au port de Carteret. La victime a été prise en charge par les équipes médicales qui ont effectué un premier bilan médical et prodigué les soins d'urgence.



Malgré les moyens déployés, la victime n'a pas pu être réanimée. Le marin a été déclaré décédé par l'équipe médicale sur place, indique ce samedi matin la préfecture maritime.