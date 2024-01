Nouveaux blocages des agriculteurs ce lundi sur l'A28 en Seine-Maritime et l'A13 dans l'Eure

Lundi 29 Janvier à 15:59

En marge du « blocus de Paris », les agriculteurs défient le Premier ministre, Gabriel Attal dont ils ont jugé les propositions insuffisantes. Ils sont remontés sur leurs tracteurs ce lundi matin et ont repris le chemin des routes et autoroutes pour manifester leur colère grandissante.

La colère des agriculteurs a gagné Paris et l'Île-de-France. Les principaux axes, en particulier les autoroutes franciliennes, sont pour la plupart sous le contrôle des tracteurs depuis ce lundi matin. L'objectif avoué des manifestants : le siège de la Capitale.



Pour combien de temps ? Les paysans se préparent dans la durée, au moins jusqu'à la prochaine intervention de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui doit faire de nouvelles propositions dans les prochaines 48 heures.

Le détail des blocages

Dans l'immédiat, les agriculteurs continuent d'occuper le terrain et à mener des actions fortes, plus déterminés que jamais. Ce matin, comme ils l'avaient annoncé, ils se sont réinstallés avec leurs tracteurs sur l'A13 à hauteur de Saint-Aubin-du-Gaillon. L'autoroute a ainsi été fermée dans les deux sens de circulation entre Douains (sortie de Vernon/Pacy) et Gaillon.Autre point de blocage : au niveau de Mantes-la-Ville (Yvelines), les manifestants occupent l'A13 dans les deux sens depuis 13 heures. Les usagers doivent quitter l'autoroute après le passage de la barrière de péage de Buchelay pour ceux qui viennent de la Normandie, et à la sortie Mantes Sud pour ceux venant de Paris.En Seine-Maritime, l'A28 est de nouveau fermée à partir du Pucheuil en direction de Rouen depuis 17 heures ce lundi et jusqu'à demain, mardi 30 janvier, à 15 heures. Une déviation est mise en place à la sortie 11 (le Piucheuil) vers la RD 1029 , RD 929 , RN 27 , A151 puis A150 pour rejoindre Rouen.