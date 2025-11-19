Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

Mercredi 19 Novembre à 15:13

Près de deux tonnes d’herbe de cannabis ont été découvertes dans un conteneur en provenance du Canada lors d’une opération menée au Havre. Quinze suspects ont été arrêtés dans un entrepôt, dans le prolongement d’une enquête ouverte après la saisie de 1,5 tonne de cocaïne l’an dernier.

Elle a été révélée ce mercredi sur le compte Facebook de la police de Seine-Maritime : une opération d’envergure menée le 22 octobre au Havre (Seine-Maritime) a permis de mettre la main sur 1,84 tonne d’herbe de cannabis. Quinze suspects ont été arrêtés dans un entrepôt havrais dans le cadre d’une enquête de longue haleine pilotée par la JUNALCO (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée).

Un réseau international sous surveillance

Les enquêteurs de l’Office anti-stupéfiants du Havre, appuyés par le GIR (groupe interministériel de recherche) et la BRI (brigade de recherche et d'intervention), ont frappé un grand coup en interceptant un conteneur suspect en provenance du Canada. À l’intérieur : près de deux tonnes d’herbe de cannabis conditionnées et prêtes à être écoulées.



Cette saisie fait écho à une première affaire survenue il y a un an, lorsque 1,5 tonne de cocaïne avait été découverte. Les investigations qui ont suivi ont mis au jour un réseau structuré d’importation de produits stupéfiants transitant par le port du Havre.



La détection du nouveau conteneur a déclenché l’opération d’interpellation. Quinze personnes ont été arrêtées dans un entrepôt du secteur. Les perquisitions et auditions doivent désormais préciser le rôle de chacun dans cette chaîne logistique clandestine.



Le Havre, point chaud du narcotrafic Avec son trafic maritime massif, le port du Havre demeure l’un des principaux points d’entrée de stupéfiants en France. Chaque année, plusieurs tonnes de cocaïne et de cannabis y sont saisies, souvent dissimulées dans des conteneurs commerciaux issus d’Amérique du Sud ou du Nord