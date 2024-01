Nuit du réveillon soutenue pour les services de sécurité en Seine-Maritime : 7 interpellations

Lundi 1 Janvier à 14:17

L’activité pour les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers a été particulièrement soutenue cette nuit du réveillon en Seine-Maritime. En prévision des risques de débordement, la préfecture avait déployé des moyens importants sur le plan sécuritaire. Quelque 500 policiers et gendarmes mais aussi plus de 600 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’ensemble de ce dernier week-end de 2023.



Sans entrer dans le détail des faits les plus marquants (voitures brûlées, violences urbaines…), la préfecture s’est contentée, ce lundi matin, de publier sur les réseaux sociaux les chiffres des interventions de la nuit.

7 personnes interpellées

On apprend ainsi que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a comptabilisé 240 interventions à la fois pour des feux sur la voie publiques, des accidents de la route et assistances à personnes. La police et la gendarmerie ont mis en place 63 points de contrôles routiers.



La préfecture fait état également de 7 interpellations cette nuit de la Saint-Sylvestre dans le département.



Dans l’Eure, la préfecture n’a pas publié de bilan.

