Opération coup de poing sur l’A13 : 325 véhicules contrôlés par la gendarmerie et les services de l’État
Vendredi 3 Octobre à 20:05
80 gendarmes et 20 agents des services de l’État ont mené une vaste opération de contrôles routiers sur l’autoroute A13 pour lutter contre les conduites addictives et les trafics.
Ce jeudi 2 octobre, à hauteur de l’aire de service de Bosgouet Nord dans le sens Paris > Caen, une opération de contrôles routiers d’ampleur a mobilisé pas moins de 80 gendarmes appuyés par l’URSSAF et la DREAL, soit une vingtaine d’agents de l’État.
150 poids lourds contrôlés
325 véhicules, dont 150 poids lourds, ont été minutieusement contrôlés. Objectifs : détecter les conduites sous stupéfiants, prévenir l’alcool au volant et lutter contre les trafics illicites qui empruntent l’axe stratégique reliant la région parisienne à la Normandie.
Ce contrôle s’inscrit dans le plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien, présenté le 21 février dernier, comme le rappelle le préfet de l’Eure, Charles Giusti.
Présence renforcée sur l’A13
Le représentant de l’État a décidé de maintenir une présence régulière sur l’autoroute A13, désormais en flux libre, pour endiguer les infractions graves sur cet axe à fort trafic.
Une opération similaire, sous l’égide de la préfecture du Calvados, a été menée en parallèle sur l’A29, témoignant d’une coordination inter-départementale renforcée.
📌 Pourquoi sur l’A13 ?
L’autoroute A13, axe majeur entre Paris et la Normandie, est passée en flux libre (sans barrières de péage). Cela facilite la circulation… mais aussi les comportements à risque. Les autorités entendent maintenir la pression pour éviter qu’elle ne devienne un couloir de trafics.
