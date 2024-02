Opérations « coup de poing » des agriculteurs en Seine-Maritime : les grandes surfaces en ligne de mire

Jeudi 1 Février à 11:18

Les agriculteurs de Seine-Maritime sont mobilisés activement depuis le début du mouvement. Hier et cette nuit ils ont mené des opérations "coup de poing" visant principalement les grandes surfaces de l'agglomération de Rouen et de Fécamp. Résumé





Ainsi, dans l'après-midi d'hier, mercredi, une poignée d'entre eux a fait irruption dans le supermarché Aldi et chez Promocash à Rouen, afin de procéder à un contrôle des prix et de vérifier la provenance des produits vendus en magasin. Ils sont allés ensuite chez le grossiste Métro à Sotteville-lès-Rouen, puis à la cité administrative de Rouen, quai Jean-Moulin et rue Saint-Sever, où ils ont déversé des bennes de fumier aux entrées des parkings. Alors que les blocages se poursuivent sur les autoroutes (l 'A13 est toujours bloquée ce jeudi matin à Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l'Eure ainsi qu'à Épône, dans les Yvelines ), les agriculteurs en colère organisent parallèlement des opérations coups de poing.Ainsi, dans l'après-midi d'hier, mercredi, une poignée d'entre eux a fait irruption dans le supermarché Aldi et chez Promocash à Rouen, afin de procéder à un contrôle des prix et de vérifier la provenance des produits vendus en magasin. Ils sont allés ensuite chez le grossiste Métro à Sotteville-lès-Rouen, puis à la cité administrative de Rouen, quai Jean-Moulin et rue Saint-Sever, où ils ont déversé des bennes de fumier aux entrées des parkings.

Les hypermarchés dans le collimateur

Dans le secteur de Fécamp, une quarantaine de manifestants ont pris position avec une trentaine de tracteurs sur le parking du centre commercial Leclerc et de Lidl à Saint-Léonard, avant de se retrouver à l'hypermarché Carrefour de Fécamp. Objectif : contrôler les prix des produits agroalimen,taires vendus dans ces trois enseignes. L'opération s'est déroulée de 13 h 30 à 18 h 30. Aucun incident majeur n'a été signalé.



Ce jeudi matin, de 4h30 à 9h, une trentaine d'agriculteurs ont occupé avec tracteurs et remorques la zone commerciale Carrefour, route de l'Abbaye à Gruchet-le-Valasse. Ils ont répandu du fumier devant l'entrée de l'hypermarché et éparpillé les caddies sur le parking.