« Parachutage » à la prison d'Évreux : deux hommes interpellés avec des stupéfiants

Vendredi 10 Octobre à 18:10

Ils ont été surpris aux abords de la maison d’arrêt avec une chaussette garnie de drogue, destinée à être parachutée dans la cour d'enceinte de l'établissement. Le passager et le conducteur ont été placés en garde à vue et déférés.

Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, vers 0h30, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) en surveillance près de la maison d'arrêt d’Évreux (Eure) a repéré un véhicule suspect, stationné sur un parking jouxtant l’établissement pénitentiaire.



Le passager du véhicule est alors descendu et s’est dirigé à pied vers l’enceinte de la prison. Les policiers l’ont intercepté avant qu’il ne puisse jeter une chaussette lestée contenant 15 grammes d’herbe de cannabis et 31 grammes de résine. Cet Ébroïcien de 21 ans, déjà connu des services de police, a immédiatement été interpellé.

Cannabis, cocaïne et permis annulé

Simultanément, un autre équipage procédait au contrôle du conducteur, resté à bord du véhicule. Âgé de 23 ans, l’homme conduisait malgré une annulation de permis. Il a spontanément remis un morceau de résine de cannabis (4 g), puis a été conduit à l’hôtel de police.



Au cours de la fouille de sécurité précédant son placement en garde à vue, les policiers ont découvert 1,5 g de cocaïne ainsi qu'une capsule contenant un produit non identifié. L’individu, déjà impliqué dans des affaires de stupéfiants, a choisi de faire valoir son droit au silence lors de sa garde à vue.



➤ Comparution immédiate



Les deux suspects ont été déférés ce vendredi en début d’après-midi devant le tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une comparution immédiate. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’intention exacte de cette livraison avortée.