Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

Vendredi 17 Octobre à 11:23

Dans la violence du choc, qui serait dû à une vitesse inadaptée, le motard a été projeté contre un mur rue de l’Abbaye. Il n’a pas survécu à ses blessures.

L'enquête ouverte par les services de police a permis d'apporter des éléments de réponse à ce drame qui est survenu à la mi-journée, rue de l'Abbaye où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'accident a impliqué donc une moto et un véhicule de tourisme « en sortie de ligne droite ». a relaté hier jeudi, le terrible accident de la circulation qui a coûté la vie à un motard de 51 ans, à Notre-Dame-de-Bondeville, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime).L'enquête ouverte par les services de police a permis d'apporter des éléments de réponse à ce drame qui est survenu à la mi-journée, rue de l'Abbaye où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'accident a impliqué donc une moto et un véhicule de tourisme « en sortie de ligne droite ».

La moto s'encastre dans un mur

Selon les premiers éléments, et les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs, la vitesse inadaptée du deux-roues semble à l'origine du choc, indique-t-on à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). L’impact a été tel que la moto, littéralement projetée, s'est encastrée entre le mur d’une habitation et une voiture en stationnement. Son conducteur a été retrouvé inanimé une dizaine de mètres plus loin.

En arrêt cardio-respiratoire

Les sapeurs-pompiers, puis l'équipe du SMUR ont tenté de réanimer le pilote, en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. L’homme, qui venait de quitter son travail, est finalement décédé sur place.



La conductrice de la voiture, âgée de 38 ans et en état de choc, a expliqué être sortie de son parking d’entreprise sans voir la moto arriver, selon ses déclarations. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.



