Poids lourd renversé en Seine-Maritime : l’A29 coupée pendant 2 heures cette nuit

Samedi 8 Novembre à 07:24

Un poids lourd s’est renversé sur l’A29 à Grémonville, dans la nuit de vendredi à samedi, entraînant la coupure totale de la circulation pendant plus de deux heures. Aucun blessé n’est à déplorer.

La circulation a été totalement interrompue pendant plus de deux heures, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’autoroute A29 à hauteur de Grémonville (Seine-Maritime), dans le sens Saint-Quentin – Caen. En cause : un accident impliquant un poids lourd, survenu peu avant 1h du matin, au point repère 73+400.



Le camion s’est retrouvé couché en travers des voies, nécessitant la mise en place d’une déviation avec sortie obligatoire à Yerville (sortie n°9), via la RD929 en direction d’Yvetot pour rejoindre ensuite l’A150.

.

Circulation rétablie vers 3 heures