Poids lourd renversé sur l’A28 : circulation coupée vers Rouen à hauteur de Heugon, dans l’Orne

Mardi 14 Octobre à 23:02





Le poids lourd, qui circulait en provenance d’Alençon, a terminé sa course en travers de la chaussée entre les échangeurs de Gacé (n°16) et d’Orbec (n°15). Les équipes d’intervention sont à pied d’œuvre pour baliser la zone, nettoyer la chaussée, évacuer la cargaison et procéder au relevage du véhicule accidenté.

‼️ Adaptez votre conduite et ralentissez#inforoute @infoNormandie @Prefet61 #InfoTrafic — ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) October 14, 2025 Un camion transportant de la nourriture s'est renversé ce mardi soir sur l'autoroute A28, au niveau de la commune de Heugon (Orne). La circulation est totalement interrompue en direction de Rouen.

Une déviation mise en place

Les automobilistes circulant en direction de Rouen sont invités à quitter l’autoroute à Gacé (n°16) pour emprunter un itinéraire de substitution via les RD438 et RD819, avant de reprendre l’A28 au niveau de l’échangeur n°15 Orbec. La durée de la fermeture reste pour l’heure indéterminée.



La plus grande prudence est recommandée sur le secteur ainsi que sur l’itinéraire de déviation.