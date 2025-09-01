Politique. Timour Veyri annonce son retrait de la vie politique locale à Évreux

Lundi 1 Septembre à 10:10

Dans une lettre publiée ce lundi 1er septembre, Timour Veyri, président du mouvement « Évreux Ensemble » et conseiller municipal d’Évreux, a annoncé qu’il renonçait à conduire la liste municipale en mars 2025. Il invoque des raisons personnelles et des tensions internes à la Gauche.

Après plus de dix ans d’engagement à Évreux et dans l’Eure, Timour Veyri explique qu’il n’a plus les moyens de mener la campagne municipale qu’il souhaitait. « C’est pourquoi, je prends, aujourd’hui, la décision la plus difficile de ma vie : renoncer à conduire la liste de l’alternative en mars 2025 et mettre un terme à mon engagement public », écrit-il dans une longue déclaration sur son compte X (anciennement Twitter). Il explique en clair : « Pourquoi j’ai décidé de me mettre en retrait de la vie politique locale »

Un parcours marqué par des succès électoraux

L’élu rappelle les résultats obtenus ces dernières années par son mouvement. « En mars 2020, la Gauche rassemblée a obtenu à Évreux un score historique aux municipales », souligne-t-il. Aux législatives de 2024, « nous avons emporté 66 % des suffrages sur la commune d’Évreux, grâce à l’appui des forces républicaines rassemblées ».



Timour Veyri évoque aussi des difficultés politiques survenues alors qu’il traversait une épreuve familiale. « Certains ont profité de ce moment douloureux pour en saper les fondations », déplore-t-il, regrettant « un terrain qui abîme tous ceux qui s’y laissent entraîner ».

Un engagement maintenu jusqu’à la fin du mandat

S’il renonce à un rôle de premier plan, le président d’« Évreux Ensemble » assure vouloir rester disponible pour son mouvement : « Autour d’eux, élus d’expérience et nouveaux visages porteront l’avenir. (…) Dans l’ombre, je serai à leurs côtés. »



Enfin, l’élu précise qu’il poursuivra son mandat municipal jusqu’à son terme. « Avec mes collègues au Conseil municipal, j’irai au bout de mon mandat avec dévouement, sérieux et loyauté », conclut-il.