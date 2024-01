Près de 50 tonnes de riz brun dangereux pour la santé interceptées par les douaniers du port du Havre

Mercredi 31 Janvier à 10:10

Le riz brun intercepté au Havre contenait des insecticides excédant les limites autorisées. Il représentait un risque réel pour la santé des consommateurs, selon les services de la douane.

Les douaniers du port du Havre, en Seine-Maritime, ont récemment déjoué une tentative d'importation de 48,8 tonnes de riz brun. Les niveaux d'acétamipride et d'imidaclopride, des insecticides contenus dans le riz, excédaient les limites autorisées, représentant ainsi un risque réel pour la santé des consommateurs.



Deux opérations successives, menées les 17 et 21 janvier par les douaniers du pôle "Havre sécurité alimentaire", ont permis la saisie de ces lots en provenance du Pakistan et destinés à des professionnels du négoce de denrées alimentaires en région parisienne, indique la douane du Havre dans un communiqué.









Pesticide : deux fois supérieurs aux seuils autorisés

La réglementation européenne imposant des taux de contrôle physique pour certaines combinaisons pays-produits-contaminant, les douaniers ont effectué des prélèvements. Ces échantillons ont été envoyés au service commun des laboratoires de Montpellier pour la recherche de pesticides, avec une limite maximale fixée à 0,010 microgramme par kilogramme d'acétamipride et d’imidaclopride pour le riz brun,.



Les résultats d'analyse ont révélé des taux d'acétamipride et d’imidaclopride jusqu'à plus de deux fois supérieurs aux seuils autorisés. En conséquence, les lots ont été immédiatement interceptés en vue de leur destruction.

Une « menace sérieuse » pour la santé





« Une exposition prolongée ou à de trop fortes doses peuvent s’avérer toxiques et cancérogènes, et l’exposition des consommateurs à ces toxines par l’intermédiaire de l’alimentation doit être maintenue au niveau le plus faible possible ». L'acétamipride et l’imidaclopride, des insecticides appartenant à la famille des néonicotinoïdes, sont utilisés comme fongicides pour prévenir l'éclatement du riz et protéger contre les attaques d'espèces nuisibles. Cependant, leur présence à des niveaux excessifs dans le riz représente une menace sérieuse pour la santé des consommateurs. La vigilance des douaniers du Havre a permis d'éviter la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux.« Une exposition prolongée ou à de trop fortes doses peuvent s’avérer toxiques et cancérogènes, et l’exposition des consommateurs à ces toxines par l’intermédiaire de l’alimentation doit être maintenue au niveau le plus faible possible ».

Les chiffres 2023 au Havre

Dans le cadre des contrôles portant sur les denrées d’origine non animale ainsi que sur les matériaux au contact des denrées alimentaires, les services douaniers du Havre ont procédé, en 2023, au retrait du marché de plus de 210 000 articles de cuisine, 344 tonnes de céréales, 230 tonnes de légumes, 39 tonnes de préparations alimentaires, 29 tonnes de fruits, 25 tonnes d’épices au titre des contrôles sanitaires et 43 000 litres de vins ainsi que 40 800 kg de café dans le domaine biologique.