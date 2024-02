Près de Dieppe, une septuagénaire blessée dans un accident de la circulation

Mardi 6 Février à 22:38

Un accident de la circulation entre un véhicule de chantier tractant une remorque et une voiture de tourisme a eu lieu, ce mardi, vers 11h45 à Tourville-sur-Arques, près de Dieppe.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes à leur arrivée sur les lieux, à l’intersection de la D915 et de la D23.



Piégée dans sa voiture, la conductrice, une femme de 71 ans, a été extraite de l’habitacle, puis prise en charge par un véhicule de secours et d’assistance à victime pour être transportée, en urgence relative, au centre hospitalier de Dieppe.



Le conducteur du véhicule de chantier, âgé de 30 ans, n’a pas été blessé. Il a été laissé sur place après examen par les secours.



Douze sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre véhicules de secours routier.