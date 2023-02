Près de Rouen, un adolescent tente de semer les policiers au volant d'une voiture volée

Jeudi 2 Février à 12:17

Le jeune homme, sans permis, roulait à vive allure dans les rues du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray. Après un refus d'obtempérer, les policiers l'ont rattrapé et interpellé

Un automobiliste qui conduisait sans permis a été arrêté par la police, après un refus d'obtempérer mercredi 1er février, vers 17 heures, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



Le jeune homme, âgé de 17 ans, était au volent d'une Citroën DS3 et roulait à vive allure dans le quartier du Château Blanc, attirant ainsi l'attention d'une patrouille de police qui a tenté de l'intercepter. Le conducteur a fait semblant de s'arrêter, puis a redémarré en trombe poursuivi par les policiers.

La voiture était volée

Après un périple dans les rues du quartier, prenant parfois des risques pour semer les policiers, il a finalement été rattrapé. Le fuyard a dû alors s'arrêter mais il a pris la fuite à pied avant d'être interpellé.



Les vérifications ont permis d'établir que le véhicule avait été volé le 30 janvier à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.



Le mis en cause, mineur et donc non titulaire du permis a été placé en garde à vue pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et recel de vol de véhicule.