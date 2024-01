Prés du Havre, un motard blessé grièvement, percuté par un 4x4 qui prend la fuite

Mardi 30 Janvier à 11:57

Le conducteur du 4x4 Mercedes en fuite apres avoir renversé un motard a été identifié grâce a sa plaque d’immatriculation retrouvée sur place

Un habitant de Mannevillette (Seine-Maritime) rejoignait son lieu de travail au guidon de sa moto quand il a été percuté par un 4x4 Mercedes et grièvement blessé. L’accident a eu lieu ce mardi, en fin de nuit (vers 4h30) rue Raoul-Dufy à Montivilliers, près du Havre.



L’automobiliste a pris la fuite sans se préoccuper de l’état de la victime, un homme de 53 ans. Ce dernier, presentant une suspicion de fractures aux membres inferieurs et du bassin, a ete transporté medicalisé par le SMUR a l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.

La plaque d’immatriculation retrouvee sur place

Lors des constatations, les policiers en charge de l’enquête, ont retrouvé sur place la plaque d’immatriculation de la Mercedes permettant ainsi d’identifier le propriétaire du véhicule en fuite.



Une heure après l’accident, le conducteur du 4x4 s’est présenté au commissariat du Havre avec ses parents et a été interpellé. Le mis en cause, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue pour blessures involontaires, délit de fuite et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.