Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen

Vendredi 31 Octobre à 11:16

Repéré en train de consommer du protoxyde d’azote au volant, un jeune automobiliste a tenté de semer la police cette nuit à Sotteville-lès-Rouen. Sa fuite s’est terminée contre une clôture.

Alors qu’ils étaient arrêtés à un feu tricolore à l’intersection de la rue Yacinthe-Ménage et de l’avenue du 14 Juillet, à Sotteville-lès-Rouen, des policiers ont vu passer un véhicule à vive allure. Au volant, un homme capuché, en train d'inhaler un ballon de protoxyde d’azote. Le conducteur a tourné brusquement dans la rue Victor Berthel, sans clignotant.

Il perd le contrôle à pleine vitesse

Les policiers se sont lancés à sa poursuite pour procéder à un contrôle. Mais le conducteur accélère de nouveau et franchit la rue Yacinthe-Ménager à vive allure, mettant en danger d’éventuels usagers. Il prend ensuite la rue Victor Hugo, toujours à très grande vitesse, avant de perdre le contrôle de sa voiture et d’emboutir la clôture d'un parc d’activités Bertel.



Le jeune homme, âgé de 20 ans, prend alors la fuite à pied à travers le parc, mais il est rapidement rattrapé et interpellé. Dans le véhicule, les policiers découvrent une grosse bonbonne de protoxyde d’azote sur le siège, une ceinture de sécurité clippée dans le dos. Les vérifications permettent d'établir que le jeune homme n'est pas titulaire du permis et n'a pas d'assurance. Il a été placé en garde à vue et la voiture immobilisée.