Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

Vendredi 31 Octobre à 16:57

Selon le bilan définitif, quatre bus de la société Transdev Normandie ont été ravagés par les flammes, ce vendredi en fin d’après-midi, sur le site du boulevard Jules-Durand au Havre. Cet incendie survient moins de 24 heures après celui qui a détruit cinq bus Keolis à Saint-Valery-en-Caux.

Quatre bus diesel appartenant à la société Transdev Normandie ont pris feu ce vendredi vers 16h45 sur le site du boulevard Jules-Durand, au Havre (Seine-Maritime). Le sinistre, survenu en plein air, a généré un important panache de fumée visible de loin. Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec trois engins jusqu'en début de soirée pour maîtriser les flammes. Il n'y a pas de victime et les dégâts sont limités aux véhicules, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

Deuxième incendie en moins de 24 heures