Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre
Vendredi 31 Octobre à 16:57
Selon le bilan définitif, quatre bus de la société Transdev Normandie ont été ravagés par les flammes, ce vendredi en fin d’après-midi, sur le site du boulevard Jules-Durand au Havre. Cet incendie survient moins de 24 heures après celui qui a détruit cinq bus Keolis à Saint-Valery-en-Caux.
Quatre bus diesel appartenant à la société Transdev Normandie ont pris feu ce vendredi vers 16h45 sur le site du boulevard Jules-Durand, au Havre (Seine-Maritime). Le sinistre, survenu en plein air, a généré un important panache de fumée visible de loin. Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec trois engins jusqu'en début de soirée pour maîtriser les flammes. Il n'y a pas de victime et les dégâts sont limités aux véhicules, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Deuxième incendie en moins de 24 heures
Ce nouvel incendie survient moins d’un jour après un autre incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux, où cinq bus de transport Keolis avaient été totalement détruits jeudi soir.
Les circonstances de ces deux sinistres, survenus à moins de 24 heures d’intervalle dans des dépôts de bus normands, feront l’objet d’enquêtes distinctes.
