Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

Lundi 27 Octobre à 11:50

Un carambolage s’est produit ce lundi matin sur la N1013, à hauteur de Guichainville près d’Évreux. Six personnes ont été impliquées, dont deux enfants de 2 et 5 ans. Un homme de 27 ans a été pris en charge en urgence absolue.

L'accident s’est produit peu avant 8h30 ce lundi 27 octobre, sur la N1013 (déviation sud-est) à hauteur de Guichainville (Eure). Quatre véhicules sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées..



Seize sapeurs-pompiers, une équipe du SMUR, les gendarmes et les agents de la DIRNO se sont rendus sur place. Parmi les six personnes impliquées, un homme de 27 ans, grièvement blessé, a été médicalisé sur place par le SMUR avant d’être évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier de Cambolle.





Un enfant de 5 ans parmi les blessés

Trois autres victimes, plus légèrement blessées — deux hommes de 26 et 34 ans, et un enfant de 5 ans — ont été transportées vers l’hôpital d’Évreux et la clinique Pasteur. Une femme de 34 ans et sa fillette de 2 ans, également impliquées, ont été examinées sur les lieux mais n’ont pas nécessité d’hospitalisation.



Les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin d’établir les causes précises de ce carambolage. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention.