RN 154 : la remorque d’un poids lourd et un chalet en bois détruits par un incendie sur l’aire de Moisville

Jeudi 13 Novembre à 09:21

Un incendie a ravagé une remorque transportant un chalet en bois, mercredi en fin de journée sur l’aire de repos de Moisville (Eure), le long de la RN154. Le chauffeur est indemne.

Les flammes ont pris vers 18 h alors que le poids lourd était stationné sur l'aire de la Mare des Fourches entre Évreux et Nonancourt. Le conducteur a eu le réflexe de détacher son tracteur, évitant une propagation du sinistre.



À l’arrivée des secours, la remorque était entièrement en feu. Les sapeurs-pompiers ont déployé une lance pour venir à bout de l’incendie tandis qu’un périmètre de sécurité était établi pour sécuriser la zone.

15 sapeurs-pompiers sur place

L’intervention a mobilisé 15 sapeurs-pompiers des centres de Damville et d’Évreux, les agents de la DIRNO (direction des routes) et la gendarmerie venue procéder aux constatations.



Aucune victime n’est à déplorer. La remorque a été totalement détruite mais le tracteur, éloigné à temps, a été préservé.

