Raid Amazones 2025 : quatre Euroises prêtes à relever le défi en Thaïlande

Samedi 18 Octobre à 18:08

Elles s’apprêtent à vivre une aventure hors du commun. Du 29 novembre au 9 décembre, 291 femmes participeront au Raid Amazones en Thaïlande, dont quatre venues de l’Eure.

Pour ses 25 ans, le Raid Amazones met le cap sur Kanchanaburi, au nord de Bangkok. Ce raid 100 % féminin, initié en 2001 par l’animateur Alexandre Debanne, rassemble chaque année des sportives amatrices autour de défis physiques, d’aventure humaine et de rencontres interculturelles. Après la Guyane, le Cambodge ou encore le Sri Lanka, c’est la Thaïlande qui devient le nouveau décor de cette épreuve itinérante.

​Du VTT au canoë : six jours d’épreuves en pleine nature

Pendant six jours, les “Amazones”, regroupées en équipes de 2 ou 3, enchaîneront les épreuves d’endurance dans des paysages naturels préservés : VTT, trail, tir à l’arc et canoë sont au programme. L’après-midi, les participantes iront à la rencontre des populations locales, entre échanges culturels et actions solidaires.



Parmi les 291 participantes venues de toute la France, quatre Euroises représenteront fièrement leur territoire : elles viennent de Val-de-Reuil, Louviers, Sainte-Geneviève-lès-Gasny et Bacquepuis. À la fois motivées et déterminées, ces aventurières locales s’engagent dans une aventure physique mais aussi humaine, fondée sur l’entraide et la solidarité.



