Refus d’obtempérer et interpellation musclée à Cléon : un conducteur de 47 ans en garde à vue

Jeudi 23 Octobre à 11:40

À Cléon, un conducteur de 47 ans a pris la fuite lors d’un contrôle de police. Il a dû abandonner son véhicule après avoir percuté un terre-plein. Il s'est ensuite rebellé au moment de son interpellation.

En patrouille cette nuit de mercredi à jeudi, à Cléon, un équipage de police secours remarquent aux alentours de 2h30 une Renault Clio franchissant une ligne continue rue de Tourville. À la vue du gyrophare, le conducteur accélère et refuse le contrôle. Il roule à plus de 100 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

Maîtrisé avec un pistolet électrique

Le fuyard pénètre sur un camp de gens du voyage à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, percute un terre-plein en ressortant, puis abandonne son véhicule avant de s’enfuir à pied. Rapidement rattrapé, il se rebelle violemment, obligeant un policier à faire usage du pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.



L’un des gardiens de la paix est légèrement blessé à la main et au genou. Le suspect, âgé de 47 ans, domicilié à Tourville-la-Rivière, a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite en état d’ivresse, rébellion, outrage, violences et menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Le véhicule a été placé en fourrière.