Rouen. A vive allure dans une voiture volée sur l’avenue du Mont-Riboudet

Jeudi 8 Février à 12:29

Deux des trois occupants d’une Renault Clio ont été interpellés après un refus d’obtempérer dans la nuit de mardi à mercredi à Rouen.



Vers 1h30, un équipage de police secours qui procède à un contrôle de vitesse sur l’avenue du Mont-Riboudet tente d’intercepter un véhicule qui roule à vive allure : 95 km/h au lieu de 50.













Une voiture volée la veille

Il s’avère que la Clio a été volée le 5 février à Notre-Dame-de-Bondeville. Les policiers se lancent à sa poursuite. Les fuyards, deux hommes et une femme, se retrouvent sur la rive gauche et le boulevard de Stalingrad.



Le conducteur s’engage soudainement dans une impasse sur le boulevard Jules-Dumont-d’Urville à Grand-Quevilly. Il abandonne la voiture et prend la fuite à pied avec ses deux passagers.

Les deux passagers interpellés

Les forces de l’ordre font des recherches dans le secteur et repère la femme qui était à bord : elle tente de se cacher entre les voitures en stationnement. Elle est interpellée vers 2 heures du matin. Âgée de 21 ans, elle est domiciliée à Petit-Couronne.



L’autre passager, âgé de 23 ans, est appréhendé également dans le même temps. Le conducteur n’a pas été retrouvé.



Les deux interpellés ont été placés en garde à vue pour recel de vol.