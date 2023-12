Rouen Seine Normande n’a pas été désignée Capitale Européenne de la Culture 2028

Mercredi 13 Décembre à 18:45

Forte déception à Rouen : la métropole normande qui figurait parmi les quatre villes lauréates n'a pas eu les préférences du jury. C'est Bourges qui sera la Capitale Européenne de la Culture 2028

En finale aux côtés de Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier, la candidature de Rouen Seine Normande 2028 n’a pas été retenue. Les résultats définitifs viennent d’être annoncés par un jury européen indépendant : Bourges vient d’être élue Capitale Européenne de la Culture 2028.



« C’est une très grande déception pour la Normandie. La victoire de Rouen aurait été une excellente nouvelle pour toute la région, et un facteur de transformation, de dynamisme, et d’attractivité absolument extraordinaire », a réagi le président de la région Normandie, après annonce des résultats ce mercredi soir depuis le ministère de la Culture.



L’occasion pour Hervé Morin d’adresser ses félicitations à Bourges pour sa victoire, « qui annonce un évènement très porteur, et qui contribuera à mettre en lumière les acteurs culturels de ce territoire ».

Félicitations à @Bourges2028 @yanngalut. Bravo à @mtp2028 @MDelafosse et @clermont2028 @olivierbianchi1. MERCI à toutes celles et ceux qui ont construit avec nous @Rouen2028. Nous allons continuer de soutenir la Culture. Et conforter le rassemblement auquel nous invite la Seine. — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) December 13, 2023

Rouen parmi les quatre derniers finalistes

Le président normand se réjouit néanmoins de voir que « Rouen Seine Normande a déjà franchi la première étape de sélection, pour arriver parmi les quatre derniers finalistes, grâce à l’originalité de son projet ».



« Ce projet, détaille-t-il, c’est avant tout le fruit de l’union de tout un territoire, celui de la Vallée de Seine Normande, allant de Vernon-Giverny au Havre et Honfleur, en passant par Rouen, port d’attache de la candidature.



Le volet culturel de la candidature de Rouen a également permis aux acteurs du territoire de se mobiliser et de consolider des établissements structurants. Nous avons identifié depuis 2015 tous les enjeux que couvre la Seine et nous continuerons à porter le travail collectif engagé pour renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Vallée de la Seine normande ».



« Nous restons tous rassemblés autour de la Seine ! », clame Hervé Morin.