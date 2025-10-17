Rouen accueille le bus itinérant de la campagne nationale #FaitesDesParents

Lundi 8 Septembre à 10:14

L’Agence de la biomédecine fait étape le 22 septembre place Saint-Marc, dans la capitale normande, pour sensibiliser au don de gamètes

Du 17 septembre au 17 octobre 2025, l’Agence de la biomédecine sillonne 10 grandes villes françaises dans le cadre de la deuxième édition de sa campagne nationale de sensibilisation au don de gamètes, baptisée #FaitesDesParents.



Le lundi 22 septembre, le bus itinérant fera halte à Rouen, place Saint-Marc, de 11h30 à 19h30. À bord et sur place, professionnels de santé, associations, donneurs et receveurs viendront informer le public, répondre aux interrogations et encourager les démarches en faveur du don.

Lever les tabous