Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare

Mercredi 12 Novembre à 11:18

Les policiers ont découvert la conductrice, âgée de 20 ans, dans un profond sommeil à bord de sa voiture accidentée dans le tunnel de la Grand-Mare, à Rouen.

Ce mardi 11 novembre, aux alentours de 9h10, les policiers sont intervenus dans le tunnel de la Grand-Mare, à Rouen, sur la voie rapide dans le sens Rouen vers Neufchâtel-en-Bray. Un véhicule signalé accidenté était immobilisé sur le bas-côté.



Sur place, les fonctionnaires découvrent une scène insolite : une voiture arrêtée avec une roue avant droite complètement déjantée, mais surtout une conductrice assoupie derrière le volant.

Elle dormait dans sa voiture, en état d’ivresse manifeste

La jeune femme, âgée de 20 ans, ne présentait aucune blessure visible. À leur arrivée, les policiers tentent de la réveiller, sans succès dans un premier temps. Une fois réveillée, elle dégageait une forte odeur d’alcool, confirmant l’hypothèse d’un état d’ébriété avancé.



Le permis de conduire de la conductrice était en règle, tout comme l’assurance du véhicule. Mais la jeune femme était dans l’incapacité totale de souffler dans l'appareil permettant de mesurer le taux d'alcool par litre d'air expiré. Les forces de l’ordre ont donc eu recours à un prélèvement sanguin afin d’évaluer précisément son degré d'alcoolisation.

Le véhicule immobilisé

La voiture, endommagée, a été enlevée par le garage de permanence et immobilisée. En fonction des résultats d’analyse, des poursuites pourraient être engagées pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

