Rouen : exhibition sexuelle en pleine rue, un homme de 68 ans interpellé

Mercredi 29 Octobre à 11:25

L’individu, surpris en train de se masturber dans la rue, a tenté de se réfugier dans un immeuble où il a été interpellé. Il a été reconnu formellement par la victime.

Scène pour le moins dérangeante ce mardi 28 octobre, peu avant 10 heures, à Rouen (Seine-Maritime). Une femme de 22 ans, qui marchait à proximité de l'hôtel de ville, a aperçu un homme s’approchant d’elle avec le pantalon déboutonné et les parties intimes exposées. L’homme se masturbait ostensiblement en sa direction.

Poursuivi puis retrouvé dans un appartement

Face à ce comportement, la jeune femme a immédiatement réagi et a suivi l’individu qui prenait la fuite. Ce dernier a alors ouvert la porte d’un immeuble situé sur le boulevard de l’Isère et s’y est engouffré. C’est là que sont intervenus les policiers, appelés entretemps par la jeune femme.



Sur place, la jeune femme explique être la victime des faits et décrit avec précision l’auteur présumé. Les policiers localisent rapidement l'appartement où le suspect s'est réfugié. Cet homme de 68 ans ouvre aux policiers et accepte de les suivre jusqu’aux parties communes, où il est formellement reconnu par la victime.



Une procédure a été engagée pour exhibition sexuelle. Le sexagénaire devra répondre de ses actes devant la justice.