Rouen : il frappe un passager d'un bus pour venger sa belle-soeur, victime d'une « main aux fesses »

Jeudi 2 Octobre à 11:46

Un homme de 30 ans a été interpellé après avoir porté plusieurs coups à un passager dans un bus. Il évoque un geste déplacé survenu dans le passé envers sa belle-soeur pour justifier son acte.

Les faits se sont produits dans la soirée d'hier, mercredi 2 octobre vers 21h, à l'arrêt de bus « Kindaréna » situé dans le quartier du Mont-Riboudet à Rouen. Des contrôleurs du réseau Astuce alertent une patrouille de police après une agression à l’intérieur d’un bus. Un usager a été frappé, apparemment sans raison, par un autre passager. Un témoin est intervenu pour interrompre l’altercation.

A propos d'une "main aux fesses"

Munis du signalement du mis en cause, les policiers repèrent l’auteur présumé, assis sur un banc à proximité, et l'interpellent. Lors de son audition, cet homme de 30 ans reconnaît les faits, expliquant qu’il aurait agi en représailles à un geste déplacé (une main aux fesses) que la victime aurait eu « dans le passé » envers sa belle-sœur.



La victime, un homme de 25 ans, qui a déposé plainte, explique qu’elle se trouvait simplement dos à dos dans le bus avec l’agresseur quand celui-ci l’a violemment frappée dans le dos à plusieurs reprises, sans provocation apparente. Le mis en cause a été placé en garde à vue, le temps de démêler les tenants et aboutissants de cette histoire..